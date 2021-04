Divieto Covid di uscire per gli over 75? Tutto falso, Asur furiosa: «Fake news, non condividetela»

ANCONA - Divieto Covid di uscire di casa per utti gli over 75 delle Marche? La notizia circola sui social con tanto di foto con carta intesta Asur. tanto che la stessa Asur è stata costretta a diramare un comunicato per smentirla e per chiedere a tutti di non alimnatre la fake news con le condivisioni.

"La Direzione Generale dell’Asura Marche - sil legge nella nota - comunica a tutta la popolazione che la notizia relativa all’avviso di restrizione obbligatoria per i cittadini di età compiuta di 75 anni e oltre è del tutto falsa e verrà denunciata alla Polizia Postale per gli accertamenti del caso. Sta girando infatti da alcune ore sui social una notizia del tutto infondata ed estranea all’Asur. In un momento così difficile ci si appella a tutta la popolazione affinchè sia attenta e vigile circa le fake news e che non contribuisca ad alimentarle con le condivisioni. Si invitano pertanto tutti a consultare i canali ufficiali per acquisire informazioni corrette e veritiere.

Si ricorda che la Regione Marche ha aperto a tal proposito sul sito istituzionale una pagina dedicata alla Sars-Cov2 sempre aggiornata in cui è possibile trovare le informazioni, i dati aggiornati e gli slot per le prenotazioni relativamente alle categorie previste dal piano vaccinale nazionale.

