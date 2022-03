​Tv digitale, scatta lo switch off. Ecco in quali Comuni delle Marche si dovrà rifare la sintonizzazione il 15 marzo

ANCONA - Tv digitale, scatta nelle Marche la seconda fase dello switch off. Già dall'8 marzo tutti i canali televisivi delle emittenti nazionali sono visibili in alta qualità con l'attivazione della codifica MPEG-4 e la conseguente dismissione della codifica Mpeg-2 per la trasmissione televisiva digitale terrestre.

Da mercoledì 15 marzo il passaggio alla tv digitale prosegue nelle Marche con quello che viene definito refarming, per cui sarà necessario effettuare una nuova sintonizzazione degli apparecchi domestici. La Regione Marche ha diffuso una nota nella quale ricorda che durante la sintonizzazione «potrebbe essere richiesto di scegliere la programmazione regionale Rai. In ogni Regione infatti sarà possibile scegliere tra tre diverse programmazioni regionali. Nelle Marche la scelta sarà tra Marche, Umbria e Abruzzo. La programmazione regionale delle Marche sarà comunque sempre visibile al canale 813».

Nelle Marche, il calendario dello switch off prevede dal 15 – 17 marzo il cambio a Pesaro Urbino e relativa provincia; dal 17 – 18 marzo il cambio ad Ancona, relativa provincia e parte della provincia di Macerata; il 21 marzo la restante parte di Macerata e relativa provincia; il 22-24 Ascoli Piceno e relativa provincia, Fermo e relativa provincia.

Ed ecco l'elenco dei Comuni diffuso dalla Regione che faranno lo switch off della televisione digitale il 15 marzo: oltre ai Comuni della provincia di Pesaro Urbino, ci sono alcuni Comuni dell'Anconetano tra cui il capoluogo di regione.

