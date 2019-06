Tutti al mare: sulle Marche splende il sole almeno fino alla prossima settimana

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA – Il bel tempo? Finalmente è arrivato e questa volta sembra destinato a durare. Fino al fine settimana sono previste giornate di sole, al massimo con qualche velatura, con qualche brezza ma senza traccia di precipitazioni. E con le temperature finalmente in aumento.Il vortice continua a stazionare tra la Bulgaria e il Mar Egeo e oramai i suoi influssi sul suolo italiano sono quasi esclusivamente relegati al tacco d'Italia e alla dorsale appenninica meridionale. Il resto è protetto dalla proiezione anticiclonica sud-occidentale la quale garantisce ampio soleggiamento, a parte la possibilità di temporali alpini. Le correnti miti di libeccio hanno fatto innalzare le temperature verso valori consoni al periodo. Mentre il vortice perderà man mano vigore, l'anticiclone africano spintosi sull'Italia inizierà un braccio di ferro con la grande depressione nord-atlantica, smaniosa di approfittare di ogni segnale di debolezza per affacciarsi sui nostri cieli. Tuttavia si prevede la tenace resistenza del cuneo altobarico in grado di costringere l'instabilità a scorrere verso levante a latitudini superiori: con ciò interesserà fugacemente le regioni settentrionali solo per giovedì, lasciando il resto d'Italia sempre tranquillo. Per il fine settimana si attende un ulteriore incremento termico frutto dell'intensificazione dei flussi di libeccio.