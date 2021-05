Il turismo per giugno spera nei last minute. Tra luglio ed agosto al sold out. Linee guida e prenotazioni, ecco che succede

ANCONA Le linee guida sono state approvate. Le strutture ricettive scaldano i motori. E qualche segnale positivo inizia a registrarsi anche sulle prenotazioni. È tutto pronto per una stagione turistica che parte con il freno tirato - giugno resta un’incognita e si spera nei last minute - ma recupera alla grande tra luglio e agosto, con b&b e villaggi turistici che per alcune settimane dell’alta stagione sono già sold out.

«Siamo ottimisti», il segnale di speranza di Massimiliano Polacco, direttore generale di Confcommercio Marche Centrali, che sottolinea come «molto dipenderà dal pass vaccinale: ci hanno promesso che quello italiano partirà dal 15 maggio e quello europeo dal 15 giugno. Senza certezze, i movimenti saranno pochi».



I percorsi

Nell’attesa, le strutture ricettive si preparano ad accogliere i clienti e la Regione ha approvato, lo scorso 3 maggio, la delibera con le linee guida anti Covid, fotocopia di quelle del 2020, a parte qualche ritocco. Per esempio sulle piscine in dotazione alle strutture, all’interno delle quali dovranno essere previsti 4 metri quadri per persona senza attività natatoria e 7 mq per attività natatoria. In generale, vanno previsti percorsi di entrata e uscita separati ove possibile, screening e formazione del personale, possibilità di rilevare la temperatura, check in e check out auspicabilmente da remoto. Poi, ogni tipologia di struttura ha le sue misure specifiche. Negli alberghi e simili, per esempio, deve essere garantito il distanziamento in ascensore e bisogna indossare la mascherina nelle aree comuni chiuse (all’aperto solo se non è possibile la distanza di un metro). «Per luglio e agosto le prenotazioni stanno arrivando - fa sapere Emiliano Pigliapoco, presidente Federalberghi Marche - per la bassa stagione, invece, ancora no. A giugno punteremo sul last minute: gli italiani prenotano sempre all’ultimo minuto». Ed è un turismo a stragrande maggioranza tricolore quello che ci si attende nel 2021, così come fu nel 2020. Se gli alberghi partono a rallenty, i b&b non hanno mai smesso di correre: «La nostra parola d’ordine è versatilità - spiega Lorenzo Chiucconi, presidente di Asso B&B Marche - A differenza degli hotel, la nostra è una struttura più snella, che si può modellare sui bisogni del cliente: per esempio, abbiamo ospitato lavoratori in smart working. Per la stagione estiva, invece, molti b&b sono già al completo nella settimana di ferragosto e facciamo rete per non perdere clienti: se la mia struttura è piena, contatto quella vicina così da far rimanere i turisti in zona». C’è poi il pianeta dei villaggi turistici e dei camping, che devono garantire 3 metri tra i 2 ingressi delle unità abitative, qualora frontali, e 1,5 metri nel caso di utilizzo di accessori o pertinenze. Le attività di animazione vanno riorganizzate e previste in piccoli gruppi.



I nodi

«Nell’ultimo periodo siamo stati sommersi di richieste per luglio ed agosto – fa sapere Daniele Gatti, presidente Villaggi Marche – ed in alcune settimane c’è già il tutto esaurito. Una volta risolti i nodi del pass vaccinale e delle misure restrittive sugli spostamenti, sono sicuro che avremo un’impennata anche per la bassa stagione».



