Libri dedicati alla montagna: alla rassegna anche due volumi che raccontano i Sibillini

TRENTO - Ci saranno anche due libri marchigiani, della casa editrice Giaconi Editore, che narrano le bellezze dei Monti Sibillini, a MontagnaLibri, la prestigiosa Rassegna Internazionale dei libri dedicati alla Montagna, in corso di svolgimento in Trentino-Alto Adige.

I due libri sono "Dentro una nevicata", scritto a quattro mani da Margherita Buresta e Stefano Ciocchetti, e il libro fotografico "Gaia" del gruppo Photonica3.

LEGGI ANCHE:

Fiere, turismo, cultura: ristori-bis con i primi 4,7 milioni in attesa della manovra da 80-100. Castelli: «Risorse per uscire dalla crisi sanitaria»

"Dentro una nevicata" narra la storia vera di un ragazzo che si ritrova in maniera inaspettata in mezzo a una famiglia di otto lupi, il tutto documentato dai suoi meravigliosi scatti.

"Gaia" nasce dallo sforzo di sintetizzare il lavoro di dieci anni di Photonica3 in un unico volume carico di arte, di amore per la natura e di rispetto per l’ambiente.

Margherita Buresta è zooantropologa e scrittrice, appassionata di appostamenti in natura. Stefano Ciocchetti invece è professore, Guida Ambientale Escursionistica e fotografo specializzato per i Beni Culturali.

Il gruppo Photonica3 nasce nel gennaio 2009 quale espressione della passione per la fotografia di tre amici: Stefano Ciocchetti, Marco Gratani e Roberto Verolini, cui si aggiungerà presto Sergio Paparoni. MontagnaLibri si svolge in Piazza Duomo a Trento dal 9 al 13 giugno.

© RIPRODUZIONE RISERVATA