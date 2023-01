ANCONA Da oggi, un nuovo treno Rock viaggia sui binari delle Marche, in circolazione tra Ancona e Piacenza e tra Ancona e Pescara. Un mezzo ecosostenibile e riciclabile fino al 97%, con una riduzione del 30% dei consumi energetici rispetto ai convogli precedenti. È l’ultimo acquisto della pattuglia di nuovi treni regionali prevista nel Contratto di servizio tra Trenitalia e Regione, che ha definito un sostanziale rinnovo del parco mezzi.



La new entry



Con la consegna, ieri ad Ancona - alla presenza di Sabrina De Filippis, direttore business regionale di Trenitalia, e Goffredo Brandoni, assessore regionale ai Trasporti - del Rock, il numero di nuovi convogli immessi sulle rotaie marchigiane negli ultimi anni ha raggiunto quota 25: nove Jazz, quattro Pop, nove Swing e tre Rock già in circolazione. Ma il Piano di rinnovamento dei treni regionali non finisce qui e si completerà entro il 2025 con l’arrivo nelle Marche di altri 16 nuovi treni - otto Rock ed otto a Media Capacità - così come previsto dal Contratto di servizio. Un restyling totale finanziato con un investimento di 206 milioni di euro (sui 300 milioni di euro totali previsti da Trenitalia per le Marche). «Proseguono, di pari passo, anche gli investimenti infrastrutturali nell’impianto manutenzione di Ancona - fa sapere l’assessore Brandoni - per mantenerlo all’avanguardia». Un’operazione di lifting, quella sui treni regionali, che si traduce in un sensibile ringiovanimento della flotta, portando l’età media dei convogli a circa 9 anni. Stando a quanto comunicato da Trenitalia, il rinnovamento del parco mezzi ha già garantito il 92% della puntualità reale (ovvero quella percepita del cliente).



Le caratteristiche



Il nuovo Rock da oggi sui binari regionali ha le caratteristiche di un treno per i pendolari a cinque carrozze, con prestazioni paragonabili a quelle di una metropolitana. Può raggiungere i 160 km/h di velocità massima e ospitare fino a 1.130 persone, con oltre 600 sedute. Nei nuovi treni che stanno sostituendo le vecchie “diligenze”regionali, c’è spazio anche per chi si sposta sulle due ruote: a bordo del Rock, per esempio, sono presenti nove posti bici con prese elettriche incluse per ricaricare i modelli di nuova generazione. E nelle Marche il trasporto della bici è gratuito, nei limiti dei posti disponibili su ciascun treno, grazie al Contratto di servizio: l’offerta ferroviaria prevede circa 700 posti bici a disposizione ogni giorno a bordo treno, che saliranno a 1100 dal periodo primaverile, quando torneranno in servizio le carrozze dedicate con 64 posti bici ognuna. Un rinnovo importante, quello della flotta regionale, giustificato anche da una crescente domanda. Sono infatti in aumento i turisti che scelgono il treno per gli spostamenti. Nelle domeniche raggiunto 10-13% di domanda aggiuntiva nelle Marche rispetto al periodo pre-Covid. Ora mancano solo binari degni di questo nome, che tra Orte-Falconara e linea Adriatica, di strada ce n’è da fare ancora parecchia.