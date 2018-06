Treni fermi tra Pesaro e Cattolica: ritardi fino a 90 minuti per Ancona

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO – Persone sui binari: chiusa per oltre un’ora e mezzo la linea ferroviaria che collega Ancona e Rimini. In particolare, si sono fermati i treni tra Pesaro e Cattolica per “presenza indebita di persone sui binari”. Il traffico è ripreso alle 17, i treni in viaggio hanno subìto ritardi fino a 90 minuti, mentre due regionali sono stati limitati nel percorso.