TREIA- La neo ministra del lavoro del governo Meloni, Marina Elvira Calderone, è cittadina onoraria di Treia dal 2011. Il consiglio comunale all’epoca sancì all’unanimità la consegna del riconoscimento a Calderone, allora presidente dell’Ordine dei consulenti del lavoro e del Comitato unico delle professioni (Cup).

La cittadinanza onoraria fu proposta dall’allora sindaco Luigi Santalucia e condivisa dal consiglio comunale che la votò all’unanimità. La motivazione era legata al suo impegno nell’aver contribuito ad assegnare ulteriore lustro alla cittadina maceratese, scegliendola per il secondo anno consecutivo come palcoscenico per il Festival del Lavoro. «Questa nomina è motivo di orgoglio e di rallegramento anche per la Città di Treia», ha scritto ieri l’amministrazione comunale su Fb congratulandosi con il neo ministro e augurandole «un proficuo e fecondo lavoro»