PESARO - Ancora problemi per l'autostrada A14 nelle Marche, ma questa volta nel nord della Regione. Il traffico infatti è fermo in direzione Bologna "per materiali dispersi sulla arreggiata" tra i caselli di Pesaro e Fano. Nel tratto a sud, invece, è segnalata una coda di 4 chilometri "per lavori" tra San benedetto e Pedaso in direzione Ancona.

Ultimo aggiornamento: 19:03

© RIPRODUZIONE RISERVATA