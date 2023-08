Traffico da rientro: le Marche osservate speciali. Code intense da stamattina tra Fermo e Porto Sant'Elpidio

ANCONA- Passato il Ferragosto l'attenzione su strade e autostrade è tutta proiettata sui rientri. In particolare, sotto la lente d'ingrandimento dell'Anas, ci sono A2, Pontina e Statale 16 Adriatica con grande interessamento delle Marche. Proprio in questo senso va segnalata stamattina (18 agosto) una coda di 1 chilometro tra Fermo e Porto Sant'Elpidio per un incidente al Km 274 in direzione Ancona sull'A14 Bologna-Taranto.

LEGGI ANCHE: Benzina e carburanti, stangata di Ferragosto: raffica di controlli della Guardia di Finanza, scovate 325 irregolarità. Il video

I numeri

Il personale Anas nello scorso fine settimana del ponte di Ferragosto è intervenuto per 453 soccorsi meccanici e 144 incidenti bollino rosso a partire da questo pomeriggio e nelle giornate di domani, sabato 19 agosto e domenica 20 agosto Molti gli spostamenti locali del fine settimana e primi rientri a partire dalla mattinata di domenica in vigore il divieto di transito dei mezzi pesanti domani sabato 19 agosto dalle 8 alle 16, domenica 20 agosto dalle 7.00 alle 22.00