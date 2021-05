Trackting di Cartoceto: dagli antifurti gps per moto alla quotazione in borsa

ANCONA - Passare da startup a Pmi innovativa è solitamente un percorso complesso, lento e con scarse possibilità di riuscita. Farlo in poco più di 2 anni e arrivare oggi a essere sulla soglia di Elite, il programma di accompagnamento di Borsa Italiana per le piccole imprese che vogliono intraprendere un percorso di sviluppo organizzativo e manageriale di alto livello, significa avere sin dall’inizio visione e strategie chiare. Ecco che il titolo di B Heroes appena assegnato da Intesa Sanpaolo è la logica conseguenza del percorso di Trackting, società con sede a Cartoceto e la più a sud tra le 16 scelte dall’istituto di credito torinese.

Trionfa il made in Italy

Nata come produttore di antifurti gps per le due ruote, dopo una brutta esperienza capitata al suo fondatore, Claudio Carnevali, al quale rubarono la Hornet parcheggiata sotto casa, l’azienda non si è mai fermata. «Forse perché abbiamo la velocità nel sangue», scherza il ceo. La verità è che dietro Trackting e una Pmi ci sono oltre 10 anni di esperienza nello sviluppo e produzione di sistemi professionali di localizzazione gps e IoT (Internet of Things).

Nel team ci sono una decina di persone interne, oltre a collaboratori e fornitori («rigorosamente italiani»), che in due anni hanno spedito in tutto il mondo circa mezzo milione di dispositivi connessi e tuttora funzionanti. L’anno scorso, l’azienda ha chiuso con 500mila euro di fatturato e l’obiettivo è di triplicarlo a fine 2021, grazie a un’espansione su Germania e Spagna.

«Per arrivare a queste performance è fondamentale il continuo confronto e lo scambio di idee ed esperienze con altre scale-up company, grazie al coinvolgimento in programmi come quello di B Heroes - dice Carnevali. - E poi, osservare sempre il mercato con curiosità e proattività».

Dallo scorso settembre, Trackting si è aperta al mondo e-bike, che proprio nel 2020 ha visto impennare le vendite in tutto il mondo, con l’Europa destinata a essere il mercato più dinamico a livello globale da qui ai prossimi anni. Una volta studiato il trend è stato conseguente lanciare un antifurto gps smart, Trackting Evo, per le bici a pedalata assistita e i veicoli elettrici come e-scooter e monopattini: «Anche questo è un prodotto sviluppato, realizzato, assemblato e commercializzato dall’Italia».

Essere tra le 16 realtà italiane selezionate da Intesa Sanpaolo per l’accompagnamento verso Elite e alla soglia della quotazione, di conseguenza, diventa «l’opportunità per entrare in un network di valore».



La finanza alternativa

Crescita che passa anche attraverso forme di finanza alternativa: a fine marzo è stata avviata una campagna di equity crowdfunding su Mamacrowd, la più importante piattaforma italiana per investimenti finanziari del genere, per far convergere investitori professionali e utenti privati. «Proprio in queste settimane, la raccolta ha avuto un picco positivo grazie al lancio del nuovo attesissimo modello di Smart Alarm, il V.2, nuova versione dell’ormai famoso antifurto gps senza canone per moto». È soddisfatto Carnevali, che festeggia il +500% delle prevendite sul mese precedente. La quotazione in Borsa non è dietro l’angolo: «Non prevediamo di farlo nel breve periodo perché vogliamo continuare a crescere con la velocità di una startup ancora per qualche anno, per poi consolidarci e a quel punto pensare al mercato finanziario».



La spinta di Intesa

Resta - e non è di poco conto - il percorso di accelerazione spinto da Intesa Sanpaolo: «In questo percorso siamo con altre 15 aziende che provengono dai più svariati settori, alcune simili a noi, altre molto diverse», dice il Ceo, che parla di «uno scambio proficuo proprio grazie a questa eterogeneità». Nel programma di accompagnamento è prevista anche la presenza di un mentor, Francesco Risari, imprenditore con un forte background nel mercato moto ed ebike: «Ci siamo trovati in piena sintonia e ci sta fornendo ottimi spunti in termini di business development», conclude Carnevali.

