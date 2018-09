Col Touring Club si va alla scoperta â€‹delle leccornie dei borghi delle Marche

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Parte anche nelle Marche l’iniziativa del Touring Club Italiano: Aggiungi un borgo a tavola! In occasione dell’anno del cibo italiano, infatti, i borghi Bandiera Arancione decidono di festeggiare i propri “weekend arancioni” dedicandoli all’enogastronomia e alla cultura tipica del nostro Paese. Sarà una vera e propria festa. Da nord a Sud. In oltre 100 borghi eccellenti dell’entroterra con meno di 15.000 abitanti e che soddisfano più di 250 rigorosi criteri di valutazione. Con un obiettivo: far conoscere le bellezze e le tipicità di questi territori attraverso degustazioni di prodotti tipici locali in luoghi insoliti.Quando sarà tutto questo? A partire dal 22 settembre per i quattro weekend successivi, quindi fino al 14 ottobre. Nelle MARCHE i borghi che parteciperanno all’autunno arancione sono: Acquaviva Picena (AP) - 22-23 settembre, 29-30 settembre; Camerino (MC) - 22-23 settembre, 29-30 settembre, 6-7 ottobre, 13-14 ottobre, Cantiano (PU) - 29-30 settembre, 14 ottobre; Corinaldo (AN) - 29-30 settembre, 13-14 ottobre; Gradara (PU) - 29-30 settembre; Mercatello sul Metauro (PU) - 29-30 settembre; Mondavio (PU) - 29-30 settembre; Montecassiano (MC) - 29-30 settembre; Montelupone (MC) - 14 ottobre; Monterubbiano (FM) - 29-30 settembre; Ostra (AN) - 22-23 settembre 29-30 settembre, 6-7 ottobre, 13-14 ottobre; San Ginesio (MC) - 22-23 settembre (QUI il programma), 29-30 settembre; Sarnano (MC) 29-30 settembre; Serra San Quirico (AN) - 29-30 settembre; Staffolo (AN) - 29-30 settembre, 14 ottobre; Urbisaglia (MC) - 29-30 settembre; Valfornace (MC) - 29-30 settembre, 13-14 ottobre; Visso (MC) - 29-30 settembre.