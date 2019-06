Torna RisorgiMarche con Neri Marcorè: giovedì programma della 3° edizione

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - RisorgiMarche: ci sarà la terza edizione del festival che vede grandi artisti protagonisti di esibizioni in luoghi simoboli delle Marche colpite dal terremoto del 2016. L'annuncio era stato dato dal suo "deus ex machina" Nerì Marcorè nei giorni scorsi, ma ora è ufficile. E giovedì mattina sarà svelato il programma.Nelle sue prime due edizioni RisorgiMarche, oltre ad aver superato le 230.000 presenze in 29 concerti , è soprattutto riuscito a veicolare un messaggio di grande portata: da un lato la vicinanza concreta e solidale verso le popolazioni colpite mediante l’indotto economico prodotto dal pubblico, dall’altro una vetrina di promozione turistica di luoghi incantevoli e poco conosciuti; inoltre la crescita di un movimento che attraverso il trekking in spazi di grande suggestione e il rispetto per la natura ha dimostrato che nelle zone del cratere è tuttora possibile vivere esperienze uniche, nonostante le profonde difficoltà legate alla fase della ricostruzione.Il festival, ideato e promosso da Neri Marcorè, vede la produzione curata da TAM – Tutta un’altra Musica. Sostenuto dai fondi destinati allo spettacolo della Regione Marche/MIBAC,da SIAE, BCC, Fabere “Si con te Supermercati” e da numerosi partner e aziende che hanno sposato in pieno la sua filosofia, anche in questa terza edizione tornerà a regalare giornate all’insegna del fare comunità e della solidarietà in luoghi suggestivi e con la partecipazione a titolo gratuito di artisti di grande caratura.