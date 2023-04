SENIGALLIA Si chiama Theshhhop ed è una startup innovativa che ha lanciato un’idea capace di rivoluzionare la gestione delle vendite online. Alla base c’è un concetto semplice: il negozio diventa parte integrante dello stock prodotti del marchio che crea un magazzino diffuso in grado di ottimizzare produzione e spedizioni. Inoltre, viene eliminata la scomoda concorrenza tra vendite online e offline. Davide Cesarotti, ideatore e co-fondatore di Theshhhop, ha sviluppato questa idea partendo dalla moda.



I vantaggi



«Quando il cliente acquista online un paio di scarpe, viene geolocalizzato. La piattaforma Theshhhop controlla automaticamente quale negozio ha la disponibilità di quel paio di scarpe e qual è quello più vicino alla destinazione finale. La spedizione partirà proprio da qui e non dal deposito centrale del marchio come è avvenuto fino ad oggi», spiega Cesarotti, che elenca i vantaggi del “magazzino diffuso” rispetto ad una gestione tradizionale delle vendite online: evita al brand di produrre un altro paio di scarpe se quello ordinato non dovesse essere disponibile in stock, rapidità di consegna e minor impatto di Co2. «Se il brand possedesse un negozio in ogni regione italiana, secondo un nostro calcolo ci sarebbe una riduzione di inquinamento del 69%. E potremmo estendere la formula al territorio europeo, oppure anche extra Ue» puntualizza lo stesso imprenditore.



Il primo marchio



Abbracciando questa idea, Vicmatiè.com è stato il primo marchio in Italia a vendere online attraverso negozi multimarca. Tutti gli store che vendono Vic Matiè possono aderire a Theshhhop. Il punto vendite non paga nulla e si trova un e-commerce pronto: foto, descrizione e prezzo di tutti i prodotti che ha del marchio. Tecnicamente, una volta che il cliente ha effettuato l’ordine online, e dopo che la piattaforma avrà individuato lo store di partenza della merce, Theshhhop acquisterà il prodotto dal negoziante che lo spedirà al consumatore.



Si parte dalla moda



Questa idea, sviluppata inizialmente per la moda, può essere applicata ad altri settori economici così da rendere la piattaforma un grande magazzino online di alto livello. «Siamo molto contenti. Come tutte le idee nuove c’è bisogno di un po’ di tempo affinché il mercato la metabolizzi» afferma Davide Cesarotti. A ottobre 2020 lo stesso Cesarotti, insieme a Mirko Cardinaletti e Stefano Belardinelli, tutti di Senigallia, hanno fondato la startup innovativa Theshhop. La piattaforma è stata lanciata ad aprile 2021. «Successivamente abbiamo anche aperto un marketplace al quale anche il singolo negozio può aderire. E poi abbiamo sviluppato il concetto che può essere adottato da singoli marchi come hanno fatto Vic Matiè, Rbrsl, Pantanetti ed altri. Ed è interessante il risvolto che permette anche al piccolo negozietto di periferia di essere protagonista sul sito ufficiale del marchio» commenta Cesarotti che poi prosegue: «Le vendite online ci sono e probabilmente cresceranno ma credo che il retail fisico sia fondamentale e lo sarà sempre di più in futuro. Per cui rafforzare il rapporto con il negoziante è molto importante». Destinazione: futuro.