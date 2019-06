RisorgiMarche terza edizione Marcorè è già al lavoro «Sto contattando gli artisti»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Idea che funziona e che va avanti. E arrivano anche le conferme ufficiali come quella di Meri Marcorè perchè c'+è ancora bisogno di tenere accesi i riflettori sulle Marche.: "Ciao sono qui per annunciarvi ufficialmente la terza edizione di RisorgiMarche. Sto contattanto nuovi artisti dopo quelli che hanno dato vita a spettacoli straordinari nelle due precedenti edizioni e che ringrazio - così l'artista elpidiense Neri Marcorè ha annunciato la terza edizione di RisorgiMarche sulle pagine social del progetto ideato in favore delle popolazioni colpite dal sisma -. Grazie a loro quella terra duramente colpita dalle scosse di terremoto di tre anni fa è tornata a rivivere, garzie alla musica e alla solidarietà di migliaia di persone che si sono messe in cammino per raggiungere quei prati, quelle montagne, per ascoltare la musica, stringersi le mani, per conoscere l'esperienza di quelle persone che hanno vissuto questa drammatica pagina della loro vita. Quest'anno si riparte. C'è bisogno ancora di dare una mano e lo facciamo grazie a tutti gli artisti che generosamnete presteranno la loro opera e soprattutto grazie a tutte le persone che vorranno venire nelle Marche e vedere come è la situazione in questo momento: perché la situazione è tutt'altro che risolta. C'è bsiogno ancora di lavorare e tenere alta l'attenzione, tenere accesi i riflettori su quelle zone. Vi daremo tutte le informaizoni necessarie sul calendario e sui nomi degli artisti a breve."