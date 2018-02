Terrore Burian, ma l'ironia dei social spazza via anche il vento del nord

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Neanche un dubbio, Burian, la parola più pronunciata e scritta degli ultimi giorni. E anche la più temuta, soprattutto la più temuta perchè l'ondata di maltempo in arrivo ha fatto scattare l'allerta un po' ovunque. Scuole chiuse, protezione civile in allerta, famiglie che hanno fatto la scorta in caso di emergenza totale, stivali da neve, legna e pale che hanno riempito carrelli e borse. Il conto alla rovescia è praticamente finito, ormai ci siamo. E come succede abitalmente ogni argomento di interesse generale finisce con il regalare anche versioni allegre, ironiche e satiriche forse proprio per alleggerire la situazione. E i social oltre ad aggiornamenti e sensazioni si sono riempiti anche di battute di ogni genere e di foto divertenti. Sperando che Burian non sia troppo cattivo ecco alcune immagini che hanno fatto il giro della rete.