Terremoto, torna la paura: quattro scosse nella notte fino a Magnitudo 3.1

FERMO - Gente in strada e tanta paura, ma per fortuna nessun danno a persone o cose.Le Marche ripiombano nell'incubo del terremoto, anche se la faglia che ha causato le ultime scosse non dovrebbe essere la stessa dei drammatici eventi del 2016. Le scosse infatti, hanno avuto epicentro in mare, pochi chilomteri al largo della costa fermana e picena. La sequenza è comunciata alle 21.59 con una scossa di Magnitudo 3.1, per poi proseguire alle 22 (2.9), alle 23.03 (3.1) e alle 3.16 (2.5). Scosse che che sono state distintamente avvertite dalla popolazione, che in diversi casi è scesa in strada, ma che per fortuna non hanno causato danni.