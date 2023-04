Terremoto nelle province di Ancona e Pesaro, 5 mesi dopo dichiarato lo stato di emergenza

ANCONA - Meglio tardi che mai. Decisa la dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza al sisma del 9 novembre 2022 nel territorio di Ancona, Fano e Pesaro. «Per l'attuazione dei primi interventi, nelle more della valutazione dell'effettivo impatto dell'evento, sono stati stanziati» 4,86 milioni di euro. Lo scorso 15 dicembre la Protezione civile nazionale guidata da Fabrizio Curcio aveva infatti «chiesto una serie di approfondimenti tecnici, in particolare riguardanti le schede Aedes», ovvero le schede di Agibilità e danno nell’emergenza sismica per il rilevamento speditivo dei danni, la definizione di provvedimenti di pronto intervento e la valutazione dell’agibilità degli edifici.

Danneggiati 1200 edifici

Ricordiamo che i sindaci di Ancona, Fano e Pesaro avevano richiesto con insistenza, alla Regione, di adoperarsi con il Governo centrale per arrivare a una dichiarazione di stato di emergenza. Le scosse avevano causato l’inagibilità di una cinquantina di immobili con circa 150 sfollati tra le province di Ancona e Pesaro Urbino, e il danneggiamento di circa 1.200 edifici.