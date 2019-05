Terremoto scuote le Marche: la gente scende in strada sul litorale anconetano

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Una breve ma intensa scossa di terremoto è da poco avvenuta nelle Marche. Le prime segnalazioni giungono dal litorale anconetano dove in molti sono usciti dalle case.La scossa, secondo i dati Ingv, si è verificata alle 9,31 con magnitudo 2.4 ed epicentro in mare, pochi chilometri al largo di Ancona. La bassa profondità del sisma (4 chilometri), ha fatto sì che la scossa sia stata distintamente avvertita dalla popolazione: in tanti si sono riversati in strada. Al momento, per fortuna, non sono segnalati danni a persone o cose.