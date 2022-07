Terremoto, ​ i numeri della ricostruzione forniti in tempo reale sul nuovo sito web della Regione Marche

ANCONA Terremoto, i numeri della ricostruzione forniti in tempo reale. Lo promette il sito web in fase di restyling dell'Ufficio speciale per la ricostruzione della Regione Marche. Saranno pubblicati report interattivi con cui il cittadino potrà interagire, interrogando dati sempre aggiornati su pratiche, opere pubbliche, avanzamento dei lavori e contributi concessi e liquidati.

Sarà online a breve

La fase di riorganizzazione dell'Usr Marche, guidato dall'ingegner Marco Trovarelli, passa anche dall'attività sulla comunicazione. La Regione fa sapere che abreve sarà online il nuovo sito Internet che porterà con sé una serie di importanti cambiamenti. A partire dal colore arancione sostituito dalla nuova palette di colori che richiama il blu ed il verde. Altre alla istituzionale parte tecnica (modulistica, avvisi, gare eccetera) troveranno spazio notizie e aggiornamenti dal "cratere", con video e gallerie fotografiche. Una sezione sarà dedicata al contatto con l'utenza, ove sarà possibile ricevere assistenza in tempo reale grazie a un servizio di messaggistica asincrona.

L'assessore Castelli: «Semplice ma efficace»

Cliccando su www.ricostruzionemarche.it si potrà visionare ed interagire coi dati che illustrano il numero di pratiche, i contributi concessi e liquidati dell'ufficio ma anche consultare approfondimenti su scuole e chiese. L'assessore regionale alla ricostruzione Guido Castelli spiega: «Abbiamo voluto un sistema di consultazione e comunicazione semplice ma efficace, così da consentire alle professioni tecniche, ai cittadini e a tutti gli interessati un pieno monitoraggio delle attività».