Terremoto scuote l'Adriatico: epicentro in Croazia, scossa di Magnitudo 5.0 sentita anche nelle Marche

ANCONA - Trema ancora l'Adriatico: una forte sossa di terremoto si è appena verificata in Croazia ed è stata distintamente avvertita nella zona costiera nord delle Marche. Sono molti gli abitanti in provincia di Ancona e Pesaro-Urbino, soprattutto ai piani superiori, che hanno sentito la scossa. Per il momento, per fortuna, non sono stati segnalati dannai a persone o cose. Secondo i primi rilevamenti si tratterebbe di una cossa di Magnitudo 5.0 con epicentro nei pressi di Rijeka (Fiume), in Croazia. La scossa, piuttosto lunga, ha avuto origine a 9 km di profondità.