Scossa di terremoto tra Marche e Umbria: magnitudo 4.4. Epicentro Umbertide. ​«Un boato fortissimo»

Scossa di terremoto alle 16.05. L'epicentro tra Marche e Umbria, coinvolgendo le province di Pesaro e Urbino e quella di Ancona. L'epicentro è vicino (5 Km) a Umbertide a una profondità di 10 km. La magnitudo ufficiale (secondo Ingv) è 4.4.

Le testimonianze

Secondo le prime testimonianze raccolte la scossa è stata avvertita da Ancona a Roma, tagliando di fatto in due l'Italia. «Un boato fortissimo» ha scritto sui social un cittadino di Umbertide. Una "botta" che ha fatto letteralmente tremare anche a Orvieto, Caittà di Castello, Gubbio, Corciano, Siena ma non solo. La scossa è stata sentita molto bene da Vallefoglia a Jesi, passando per Urbino, Fossombrone, Pergola e Fabriano.

Epicentro Umbertide, interessate per vicinanza le zone di Fossombrone, Pergola e Fabriano

