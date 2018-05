Nuova scossa nella notte nelle Marche Magnitudo 3.1, è la terza in poche ore

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MACERATA - Una scossa di terremoto di magnitudo 3.1 è stata registrata nella notte. Epicentro ancora una volta Pieve Torina, in provincia di Macerata. Secondo i rilevamenti dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), il sisma alle 23.30 di ieri sera ha avuto ipocentro a 9 km di profondità. Non si segnalano danni a persone o cose. Si tratta della seconda scossa di magnitudo superiore a 3 registrata nella zona nelle ultime tre ore.Lo sciame ha proseguito tutta la notte con decine di scosse di intensità minore, la più forte finora alle 4.16 di magnitudo 2.5. Scosse si registrano in tutta l'area del cratera sia nelle Marche che in Umbria.