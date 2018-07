Sveglia con la scossa di terremoto nelle Marche, magnitudo 3.2

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Paura vicino, nelle Marche. Una scossa diè stata segnalata alle 9,19 a. Al momento non si registrano segnalazioni di danni a cose o persone. La profondità è di 9 chilometri, con magnitudo 3.2 come registrato dall'Ingv E solo ieri una forte scossa in Albania era stata avvertita in Puglia a Lecce, Brindisi e Bari. Il sisma, molto superficiale, era stato registrato chiaramente in una vasta area, dal Montenegro alla costa pugliese In particolare la terra ha tremato a Lecce, Monopoli e Brindisi destando allarme, ma la scossa è stata avvertita anche a Bari.