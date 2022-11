Terremoto nelle Marche, arrivano le comunicazioni dai Comuni: scuole chiuse

Scossa di terremoto fortissima nelle Marche. La terra ha tremato per alcuni lunghissimi secondi. Gente in strada ovunque. La scossa è stata stimata tra 4.9 e 6.1 localizzata nel nord delle Marche, sull'Adriatico, a largo di Fano. Scuole chiuse in diversi comuni: ecco le prime comunicazioni giunte dai sindaci.

Gente in strada ad Ancona

La paura

Crepe si sono create all'ospedale di Torrette. Anche se in pareti, secondo un prima stima, secondarie. Resta la paura e l'apprensione.

Le scuole

I primi comuni si sono mossi subito: scuole chiuse, anche per monitorare le situazioni nei plessi e capire la presenza di eventuali danni alle strutture. Scuole chiuse ad Ancona, Osimo e Sant'Elpidio a Mare.

Seguono aggiornamenti