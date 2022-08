Doppia scossa di terremoto: tremano il Fermano e il Maceratese

Due lievi scosse di terremoto si sono registrate nel pomeriggio, tra il Fermano e il Maceratese. La prima, registrata alle ore 16,46, è stata di magnitudo 2.1 ed è avvenuta ad una profondità di 25 km, con epicentro a 3 km da Falerone. La seconda è stata registrata alle ore 17,35 nella zona della costa fermana: 2,5 la magnitudo, a 16 km di profondità. In questo caso le località più vicine all’epicentro sono state Civitanova Marche, Porto Sant’Elpidio, e Sant’Elpidio a Mare. Per fortuna non stati segnalati danni a cose o persone.