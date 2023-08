Terremoto a largo della costa marchigiana: magnitudo 2.7 nella stessa area del sisma del novembre 2022

MONDOLFO - Terremoto a largo della costa delle Marche oggi 1 agosto 2023. Una scossa di magnitudo 2.7 è stata registrata nella tarda mattina di oggi, alle 12.11, nel tratto di mare Adriatico, all'altezza di Marotta-Mondolfo e Senigallia.

La stessa area

Il sisma è stato registrato a una profondità di 9 km, 27 km a Est di Fano. La scossa non è stata avvertita e non ha provocato danni. La zona è però la stessa in cui, il 9 novembre 2023, erano avvenuti in rapida successione due terremoti (di magnitudo 5.5 e 5.2) che avevano provocato danni, disagi e paura tra la provincia di Pesaro e Urbino e la provincia di Ancona.