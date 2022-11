Terremoto nelle Marche, Acquaroli: «Stiamo verificando i danni». La situazione nelle province

ANCONA Scossa di terremoto nelle Marche (magnitudo 5.7), con epicentro nell'Adriatico a largo di Fano. Erano le 7.07. Si sono susseguite poi altre scosse: 4.0 alle 7.12, 3.1 alle 7.15 e 3.7 alle 7.16 e 3.6 alle 7.17. Almeno una decina di scosse in totale. le più forti sono state percepite da Ascoli al nord della Romagna.

Calcinacci sono caduti in molte strade di diverse città del centro-nord delle Marche. Scuole chiuse in diversi comuni e disagi per la linea ferroviaria. «Si è verificata una forte scossa di terremoto alle 7,07 al largo della costa tra Pesaro e Fano, seguita da un'altra di minore intensità - sono le prime dichiarazione del governatore delle Marche Francesco Acquaroli - Stiamo verificando le conseguenze sui territori, vi terremo aggiornati. Mi sono sentito con il capodipartimento della Protezione Civile Curcio e in via cautelativa per il controllo degli edifici scolastici si invitano i Comuni delle Province di Ancona e di Pesaro e Urbino a chiudere le scuole di ogni ordine e grado».

Provincia di Ancona

In provincia di Ancona i vigili del fuoco non segnalano danni particolari dopo la forte scossa di questa mattina alle 7 e 07, ma in tutti i comuni la gente si è riversata in strada spaventata. I sindaci di molti comuni - Ancona, Senigallia Jesi e altri - hanno disposto precauzionalmente la chiusura delle scuole. La linea ferroviaria Adriatica è stata chiusa per verifiche sui binari e molti treni sono fermi alla stazione di Ancona e alcuni convogli sono stati fatti fermare lungo l’itinerario. Ad Ancona è stata evacuata precauzionalmente la clinica Villa Igea, ma non si segnalano feriti. Il 118 in provincia di Ancona segnala alcuni soccorsi a persone per traumi da caduta nel tentativo di fuggire durante la scossa, ma non feriti per crolli. Scuole chiuse, università compresa.

Provincia di Pesaro e Urbino

Paura a Pesaro e Fano, le città più vicine all'epicentro della scossa più potente. Famiglie in strada in pigiama, allarmi impazziti. La scossa più forte ha letteralmente spostato alcune auto in fila in via Fratti. Scuole chiuse a Pesaro, Fano, Marotta, Gabicce, Fermignano e Urbino (chiusa anche l'Università). Disagi segnalati a Fermignano per alcune famiglie dopo la scossa. Paura a Fano: nella centralissima via Noldi sono caduti diversi calcinacci da una casa.