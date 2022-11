Terremoto, i danni superano i 100 milioni complessivi. Ricci: «Acquaroli non discrimini i Comuni dal colore politico e richieda lo stato di emergenza»

PESARO - «Sul terremoto è stato fatto un resoconto vergognoso da parte del consiglio della Regione Marche: mi auguro che il governatore Francesco Acquaroli faccia il presidente della Regione Marche e richieda subito lo stato di emergenza: non si può discriminare un Comune dall'altro in base al colore politico» va giù secco, senza giri di parole, Matteo Ricci, sindaco di Pesaro. Per primo aveva fatto e resa nota una prima stima dei danni della scossa di terremoto che ha investito, con una magnitudo 5.7, il centro-nord delle Marche il 9 novembre scorso: 20 milioni di euro per il solo patrimonio pubblico. Il dato, dopo le verifiche e i controlli eseguiti anche negli ultimi giorni, sarà però sicuramente aggiornato. E non al ribasso.

La precondizione

«Come fa la destra a dire che non abbiamo bisogno di aiuto? - continua e domanda Ricci - Ogni giorno sommiamo danni privati a quelli del patrimonio pubblico. Come facciamo ad avere un aiuto dello Stato se la Regione non chiede lo Stato di Emergenza, ovvero la precondizione per essere aiutati? Tante città marchigiane, da Pesaro ad Ancona, sommano ingenti danni a patrimonio pubblico e privato».

Palazzina a rischio: sgomberate ieri 59 persone a 9 giorni dal sisma

«Siamo stati fortunati perché l'epicentro è stato in mare» ha aggiunto Ricci, in un video messaggio, ricordando come la situazione sia ancora di fatto in divenire: solo ieri, dopo un controllo, a 9 giorni dalla scossa principale, è stata infatti dichiarata inagibile una palazzina di via Del Maino, a Pesaro, con altre 59 persone evacuate. «Chi le aiuterà ora a ritornare nelle loro case?» ha domandato Ricci indirizzando il quesito al governatore Francesco Acquaroli.

Il conteggio in divenire

Non solo Pesaro. Anzi. Perché il conteggio è in divenire. Intanto, ai danni quantificati dalla città di Rossini, si sono aggiunti altri 7 milioni stimati dalla Provincia di Pesaro e Urbino, più i 30 milioni conteggiati dal Comune di Fano e altri 4, complessivi, da comuni più piccoli. A questi si sono aggiunti oggi i 40 milioni di euro valutati dal Comune di Ancona. Totale: danni superiori (al momento) ai 100 milioni di euro. Ok, il prezzo (dei danni) è giusto, ora, per attivare lo stato di emergenza o no?