Il cratere trema ancora: scossa di magnitudo 2.6 con epicentro a San Ginesio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SAN GINESIO - Le zone del cratere sismico non trovano pace: una nuova scossa, avvertita distintamente dalla popolazione, ha creato una certa apprensione.La scossa è avvenuta alle 16,24 di oggi, giovedì primo febbraio, con un epicentro localizzato nei pressi di San Ginesio ed una magnitudo di 2.6 e avrebbe avuto orgine a 25 km di profondità. La scossa è stata distintamente avvertita dalla gente, ma per fortuna al momento non si segnalano danni a persone o cose.