Ancora scosse nella notte nelle Marche La più forte alle 2 di magnitudo 3.4

MACERATA - Una scossa di terremoto di magnitudo 3.4 è stata registrata questa notte alle 2. L'epicentro a 2 km da Pieve Torina, in provincia di Macerata. Si tratta della più forte di quattro scosse (considerando solo quelle pari o superiori a magnitudo 2) rilevate dalla mezzanotte nella zona (in cui la terra ha tremato martedì alle 5.11 per una scossa di magnitudo 4.6, la valutazione definitiva), tra cui un'altra di magnitudo 2.9 all'1.52. Non si segnalano al momento ulteriori danni.