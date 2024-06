Tamberi fa volare anche gli ascolti in Tv: battute Rai1 e Canale 5, meglio delle Iene e Paperissima. Auditel certifica: sarebbe un testimonial perfetto per le Marche

Tamberi fa volare, in tutti i sensi, anche gli ascolti in Tv. Se le Marche, casomai, dovessero cercare un nuovo testimonial al posto di Roberto Mancini d'Arabia, la scelta in questo momento non potrebbe che ricadere su Gimbo super star, mezza barba e talento intero. Stretti, strettissimi, i panni da attuale testimonial social perché Tamberi è un personaggio senza confini, reale in rete e dall'entusiasmo condiviso nella vita reale. Vedere per credere lo show che ha mandato in onda l'altra sera ai campionati d'Europa che ha stravinto. Capace di farsi abbracciare dai tifosi (amici di Ancona) e poi abbracciare il capo dello Stato Mattarella, come fosse un compagno di squadra.

Che show, tutti davanti alla Tv

Molleggiato (vedi la gag delle molle nella scarpa) come il miglior Celentano d'annata, capace di regalare show extra prestazione come faceva Valentino Rossi.

Insomma, il fenomeno, ce lo abbiamo noi. E che sia un campione non solo di salto in alto, non a caso prossimo portabandiera alle Olimpiadi di Parigi, ma anche di pubblico lo testimoniano i dati Auditel: su Rai2 l’appuntamento con gli Europei di Atletica Leggera ha catalizzato 3.506.000 spettatori pari a uno share del 18.6%, lasciando le briciole a Rai1 e Canale5, meglio delle Iene e Paperissima Sprint. Insomma, il superGimbo Show è diventato uno spettacolo da prima serata.