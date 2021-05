Non solo il 6 da oltre 156 milioni a Montappone, nelle Marche centrati al SuperEnalotto anche quattro "5". Ecco dove

ANCONA - Non solo il 6 da oltre 156 milioni centrato a Montappone, l'ultima estrazione al SuperEnalotto di sabato 22 maggio 2021 ha portato nelle Marche altre 4 vincite con 5 punti, da 19.242,16 euro l'una

La prima giocata vincente è stata convalidata nell’esercizio “Tomassoli” di viale Cialdini 36 a Pesaro mentre altre vincite si sono verificate nella tabaccheria di Piazza del Popolo 24 a San Severino Marche, in provincia di Macerata. La rincorsa al Jackpot, dopo la vincita da 156 milioni di euro avvenuta nell’ultimo concorso, ripartirà dai 31 milioni di euro in palio nella prossima estrazione. Le Marche, dunque, come riferisce Agipronews, si confermano terra fortunata con l'ultima sestina vincente arrivata il 22 maggio, con i 156,2 milioni di euro finiti a Montappone (FM).

