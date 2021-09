Marche baciate dal SuperEnalotto: centrati due cinque per oltre 100mila euro

Pesaro e provincia fortunatissime nell'ultimo concorso del SuperEnalotto. Nell'appuntamento di sabato 4 settembre, riporta Agipronews, sono stati centrati due "5", ciascuno da 52.854,59 euro, uno nel capoluogo e uno a Cagli. A Pesaro la giocata vincente è stata convalidata nell'edicola/tabaccheria in via Togliatti 25, mentre il giocatore di Cagli ha puntato la sua combinazione nella tabaccheria sulla strada provinciale 424 Cagli Pergola 35/F. Nel frattempo il Jackpot continua a crescere e per il concorso di martedì metterà in palio 77,4 milioni di euro. Proprio nelle Marche è stato centrato l'ultimo "6", arrivato il 22 maggio scorso con i con i 156,2 milioni di euro finiti a Montappone (Fermo).



