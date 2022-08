Superbonus per Erap Marche, gare per 280 milioni: ecco come miglioreranno gli alloggi popolari

ANCONA - Superbonus per riqualificare il patrimonio di Erap Marche: gare per oltre 280 milioni di euro per migliorare gli alloggi popolari. Pubblicati i bandi di gara europea per l'affidamento delle concessioni relative alla riqualificazione energetica.

La concessione

L'Erap Marche «ha scelto di suddividere in lotti di intervento il patrimonio interessato, individuando aree omogenee per tipologia di intervento e localizzazione, favorendo anche la partecipazione alle gare delle piccole e medie imprese. La concessione - fa sapere - sarà pari 7 anni: 5 anni di gestione del servizio, più 2 esercizi (4 semestri) dedicati a realizzare l'investimento e allo sviluppo dei relativi servizi), decorrenti dalla data di stipula della convenzione».

Edilizia, energia e illuminazione

Le prestazioni di cui all'appalto in oggetto, informa l'ente, «saranno afferenti l'area edilizia (affidamento di servizi di progettazione e Iavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), area energetica ed illuminotecnica (riscaldamento/raffrescamento, illuminazione e forza motrice) e verde pubblico». «Dei 26 lotti complessivamente individuati sono state già espletate le gare relative a n. 6 lotti (per un ammontare di circa 100 milioni di euro) tutti afferenti alla provincia di Ancona, e risultano oggi in corso ulteriori n.8 gare per un ammontare di oltre 181 milioni di euro ed un totale complessivo di oltre 281 milioni di euro».