La mamma di Daniele: «Non ti hanno protetto. Ora vorrei rivederti»

Si rivolge al suo angelo in cielo Donatella Magagnini, la mamma di Daniele Pongetti. «Dany sono di nuovo qui a trascorrere questo maledetto 8 dicembre anche se da quel giorno i miei momenti sono tutti uguali», scrive rivolgendosi al figlio. «Vivo sempre ricordandoti, ti chiamo e parlo con te. Ricordi quanto ti arrabbiavi perché agli appuntamenti volevo arrivare in anticipo? Ora ho imparato ad aspettare e aspetto anche te perché so che tanto prima o poi ci metteremo in contatto ne sono sicura. Niente e nessuno ci potrà ostacolare nemmeno lo spazio celeste. Ti aspetto Stella mia». Il desiderio di Donatella è potere incontrare Daniele in sogno. A distanza di un anno, da quando una tragedia assurda gliel’ha strappato via, non è ancora capitato. Nel frattempo i ricordi di quei sedici anni intensi vissuti insieme li tiene ancora uniti. Ricordi che alla vigilia delle celebrazioni lasciano spazio anche alla rabbia per chi non ha protetto lui e gli altri. «Non andrò a Corinaldo, non ho voglia di incontrare certe persone. E non sarà l’unica. Mi fidavo molto più di Daniele che di certa gente cosiddetta responsabile. Lui andava in discoteca per divertirsi. Non era proprio tranquillo in quel locale ma non potevamo immaginare i problemi strutturali che hanno determinato poi la tragedia».

