Donna travolta da un treno treni sospesi e maxi-ritardi sulla linea adriatica

BOLOGNA - Traffico sospeso sulla linea ferroviaria Bologna-Ancona per l'investimento di una persona sui binari tra Cesena e Villa Selva (Forlì) avvenuto poco dopo le 7 di questa mattina. Sul posto l'autorità giudiziaria per i rilievi. Pesanti le ripercussioni sulla circolazione dei treni, sia regionali sia Frecce in transito tra Pescara e Milano, Ancona e Milano, Venezia e Lecce.La persona investita sui binari nel Cesenate, tra le stazioni di Cesena e Villa Selva, è una donna, deceduta nell'impatto con un treno merci. Secondo una prima ricostruzione si sarebbe trattato di un suicidio. L'investimento ha provocato la sospensione per due ore e mezzo della linea ferroviaria Bologna-Ancona, con cancellazioni e ritardi di treni regionali e a lunga percorrenza. Dalle 9.36 la circolazione risulta in graduale ripresa con un allungamento dei tempi di percorrenza fino a tre ore e 20 minuti per i treni in viaggio.