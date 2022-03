La Regione taglia le spese postali: nel 2020 poco più di 21mila euro. Ma l’era della Pec non è per tutti, un Comune ha speso mezzo milione

ANCONA - Stavolta le Marche si meritano una tripla A, vale a dire: Regione promossa a pieni voti per le spese postali, ovvero per il mantenimento degli uffici e delle sue strutture dislocate nel territorio. Sul podio anche Campania, Lazio. Dunque rating complessivo AAA nella speciale classifica elaborata per l’Adnkronos dalla Fondazione Gazzetta Amministrativa della Repubblica italiana, nell’ambito del progetto “Pitagora”, che prende in esame i costi sostenuti nel 2020 da Regioni e capoluoghi di Provincia.



La classifica

In particolare, per spese postali, le Marche hanno speso 21.552,19 euro nel 2020, la Campania ha investito 61.731,54 euro, il Lazio 74.869,28 euro. Tra le Regioni con performance intermedie figurano, invece, con BBB Calabria (286.750,56 euro) e Toscana (543.537,83), con la BB Lombardia (1.517.881,86) e Piemonte (1.143.523,21) e con la B la Basilicata (177.543,47). Ma se le Marche spiccano in efficienza nel gestire le spese postali in Regione, i cinque capoluoghi di provincia non vengono tutti annoverati nella classifica dei più virtuosi: Pesaro, per esempio, viene segnalata come realtà da doppia AA, capace cioè di fare comunque economia con 49.380 euro spesi nel 2020, così anche Fermo con 45.428.



La maglia nera

Macerata invece è tra i cinque capoluoghi in tutta Italia meno efficienti in questo settore con una spesa di 505.494 euro in 12 mesi, ma anche Ancona non si distingue con 407.007 euro e così anche Ascoli che viene licenziata con una tripla B. «Le spese postali rappresentano un indicatore importante con riguardo al grado di dematerializzazione dell’ente, in quanto ormai tante comunicazioni che prima avvenivano per il tramite del servizio postale (raccomandate a/r, espresse, assicurate) oggi si eseguono per via telematica tramite email, pec», sottolinea in una nota la Fondazione Gazzetta Amministrativa della Repubblica italiana. «Da un punto di vista formale, infatti, la posta elettronica certificata ha lo stesso valore legale della raccomandata. In entrambi i sistemi, si offre la piena prova sia dell’invio che del ricevimento».



L’obiettivo

Ci sono però dei casi - anche se sempre più sporadici - in cui è necessario ricorrere al buon vecchio metodo si servizio postale, come nel caso in cui non si conosca la Pec del cittadino. «In tali circostanze, per alcune annualità potrebbero rilevarsi dei picchi di spese postali assolutamente giustificati soprattutto in materia di riscossione dei tributi, nel caso ad esempio degli autovelox». Per questo motivo, spiega la Fondazione: «l’intento del sistema Pitagora è assolutamente collaborativo e non sanzionatorio. Oggi nei processi digitali l’invio di note, atti, o specifici documenti avviene pressoché automaticamente all’esito di una procedura. Ecco perché il marcatore oggetto dell’odierna ispezione rappresenta quale sia il grado di emancipazione tecnologica non soltanto degli apparati e dei sistemi in dotazione all’ente ma anche il grado di alfabetizzazione tecnologica delle risorse umane».



