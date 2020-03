Gli appelli per la raccolta fondi per l'ospedale Torrette: «Date tutti un contributo alla speranza» /Ecco come partecipare

ANCONA - Un inno alla speranza. Così interpretano la raccolta fondi del Corriere Adriatico per l'ospedale di Torrette il prof Sauro Longhi e l'imprenditore Stefano Marconi. Anche loro sostengono all'iniziativa a cui tutti i lettori possono partecipare utilizzando il conto corrente aperto presso Banca Finnat, “Corriere Adriatico per emergenza Coronavirus” con l’ Iban: IT 84 O 03087 03200 CC0100061040, codice Swift FNATITRRXXX.

Sauro Longhi, prof di Automatica all'Università Politecnica delle Marche, di cui è stato anche rettore, invita a partecipare, secondo le possibilità di ciascuno, o a condividere l'appello: «E' una speranza, perché vivremo tempi migliori». Del tutto analogo il messaggio di Stefano Marconi, presidente della Rays, «E' il momento di stare tutti uniti e di pensare al futuro: e il modo migliore di pensare al futuro è crearlo tutti insieme. Un abbraccio a tutti pieno di speranza».



Ultimo aggiornamento: 19:56

