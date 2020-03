Coronavirus, il mondo dello spettacolo con il Corriere Adriatico per Torrette: «Contribuite» /Ecco come partecipare

ANCONA - Cresce l'onda della solidarietà generata dalla raccolta fondi che il Corriere Adriatico ha lanciato per sostenere l'azione dell'Azienda Ospedali Riuniti di Ancona. Tutti possono contribuire attraverso il conto corrente Il conto corrente, aperto presso Banca Finnat, “Corriere Adriatico per emergenza Coronavirus» con l'Iban: IT 84 O 03087 03200 CC0100061040. È possibile contribuire anche con un bonifico dall’estero facendo riferimento al codice Swift FNATITRRXXX.

Oggi sono gli esponenti del mondo dello spettacolo a scendere in campo per sostenere l'iniziativa ed esortare a contribuire. Sono Cesare Bocci, Piero Massimo Macchini e Michele Pecora. Da loro, con poche parole, tanta energia per ritrovare attraverso la solidarietà, un motivo di speranza in questo momento così difficile. Tutti insieme, dice Macchini. Aiutiamo l'ospedale ad aiutarci, fa eco Bocci. Facciamolo insieme, facciamolo tutti, conclude Pecora.







