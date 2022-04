Marche contro il caro-energia, sesti in Italia sul fotovoltaico. In casa consentono un risparmio medio di 1.500 euro all’anno sulle bollette

ANCONA - Le Marche sono la sesta regione d’Italia per la potenza degli impianti fotovoltaici privati posizionati su edifici con meno di 4 piani. Il caro energia si combatte anche così. Ora esistono anche i pannelli da balcone e anche quelli esteticamente belli, facilmente trasportabili, estendibili e realizzati in fibra di carbonio riciclata. Un impianto fotovoltaico domestico permette un risparmio, in media, di circa 1.500 euro all’anno sulle bollette, secondo il Solar Index Italy, uno studio sul mercato italiano del settore.

La spesa

Il costo dell’energia elettrica è aumentato ma anche quello dei pannelli fotovoltaici è cresciuto. E se in media prima con 10 anni avevi l’investimento ripagato, ora di anni ce ne vogliono 15 se non 20. La convenienza dell’impianto dipende da molti fattori. Gli impianti fotovoltaici privati installati sui tetti delle abitazioni con meno di 4 piani nelle Marche sono piuttosto diffusi. Complessivamente erogano una potenza di 1.132,09 megawatt (dato di settembre 2021 ricavato da un’elaborazione Il Sole 24 Ore su numeri Elmec Solar). Un valore che pone le Marche alla sesta posizione in classifica dopo Puglia, Lombardia, Emilia Romagna, Veneto e Piemonte. Un buon risultato se si prende in considerazione il numero di residenti.



La graduatoria

La provincia più virtuosa delle Marche è Ancona dove l’88,93% dei tetti di edifici fino a 4 piani è ancora sprovvisto di pannelli. La potenza totale installata è pari a 310,05 megawatt e tra giugno e settembre 2021 il numero degli impianti è cresciuto del 1,9%. Anche in questo caso incide la presenza di una città come Ancona e il numero complessivo di residenti. Al secondo posto troviamo Macerata, provincia in cui il 90,96% dei tetti è libero da pannelli. Macerata esprime una potenza totale installata superiore ad Ancona (320,59 MW) nonostante l’aumento degli impianti registrato nel terzo trimestre 2021 sia minore: +1,5%. Ad Ascoli Piceno il 91,34% dei tetti è disponibile per ospitare pannelli fotovoltaici. La potenza totale installata della provincia più a Sud della Regione è di 126,31 MW. Tra giugno e settembre 2021 il numero degli impianti è cresciuto del 2,1%.



Nella provincia di Pesaro Urbino ad essere libero da pannelli è il 91,48% dei tetti. La potenza installata è pari a 262,91 MW ma tra giugno e settembre 2021, questa provincia ha fatto registrare il maggior incremento della regione: 2,2%. Fanalino di coda è Fermo che ha una superficie disponibile sui tetti del 92,27%. La potenza totale installata è di 112,23 MW (la più bassa delle Marche) e l’aumento degli impianti nel periodo giugno-settembre 2021 è stato dell’1,7%. Una spinta all’installazione degli impianti fotovoltaici è arrivata dal decreto bollette pubblicato il primo marzo sulla Gazzetta ufficiale, che prevede permessi più veloci e semplici. In pratica l’installazione di un impianto solare è stata equiparata alla “manutenzione ordinaria” dell’appartamento. E’ come ritinteggiare una parete.

© RIPRODUZIONE RISERVATA