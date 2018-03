Società fantasma nelle Marche per evadere il fisco: maxi sequestro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CESENATICO – Ci sono anche ditte fantasma nelle Marche nella complessa operazione della Finanza di Cesenatico che ha rilevato l’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti per un imponibile complessivo di 1.500.000 Euro ed Iva di oltre 300.000 Euro. Le due imprese, intestate a prestanome, sono risultate di fatto gestite da un dominus della stessa etnia cinese che si celava completamente al Fisco attraverso le c.d. “teste di legno”.Semplice il sistema per neutralizzare gli utili: si ricorreva a documentazione “emessa” da società facenti capo a titolari irreperibili, e con sede - solo cartolare - in Toscana, Emilia Romagna e Marche, autoprodotte dallo stesso dominus che gestiva le due ditte savignanesi. L’attività investigativa ha consentito quindi di denunciare all’Autorità Giudiziaria di Forlì i tre soggetti di etnia cinese. La conseguente attività d’indagine finalizzata al recupero del provento della frode effettuata ha portato all’emissione di un decreto di sequestro preventivo sulle disponibilità dei tre indagati fino alla concorrenza di oltre 320.000 euro. In esecuzione di tale decreto le fiamme gialle, nella scorsa settimana, hanno provveduto a sottoporre a sequestro tre unità immobiliari per un valore complessivo di € 252.900,00, un’autovettura Bmw 530d oltre ai saldi attivi su conti correnti nella disponibilità degli indagati per un controvalore di circa 20.000 euro.