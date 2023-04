Sigarette vietate in spiaggia a Riccione: ecco dove non si può più fumare nelle Marche

Vietato fumare in spiaggia a Riccione, da oggi 1 aprile 2023 al prossimo 29 settembre. Una stretta alle bionde confinata alla riva del mare, ovvero per 5 metri lungo la battigia, dove si passeggia, come aveva già fatto Bibione nel 2019. La multa per i trasgressori del fumo va dai 25 ai 500 euro. I controlli sul rispetto delle ordinanze comunali spettano alla Polizia locale. L'ordinanza comunale è stata emessa dalla sindaca Daniela Angelini, accogliendo le richieste di tutti gli operatori di spiaggia, sull'onda dell'iniziativa del 2015 che garantiva uno sconto del 20% su lettini e ombrelloni ai non fumatori. Sotto il proprio ombrellone, invece, resterà la possibilità di fumare facendo ricorso, ovviamente, ai portaceneri.

E nelle Marche?

Nessuna norma di carattere nazionale vieta espressamente il fumo all'aperto quindi, ad oggi, è consentito fumare in spiaggia o in riva al mare, tranne in cui ci sia esplicito divieto. Nelle Marche hanno vietato il fumo Pesaro (solo battigia e il mare nei 200 metri dalla costa più tutti gli arenili liberi), San Benedetto del Tronto e Sirolo. Anche a Fano dal 2019 esiste il divieto di fumo e di abbandono delle cicche in mare nei 200 metri dalla costa, nella battigia, nel lido (ovvero il tratto di spiaggia che può essere raggiunto dall’acqua) e in tutte le spiagge libere. Ricordiamo che fin dal 2019 il Codacons aveva avviato una battaglia legale per ottenere il divieto di fumo in tutte le spiagge delle Marche.

Attenzione

Esiste una legge nazionale che vale sia nella spiaggia in cui è vietato fumare sia dove è consentito. Questa sanziona con una multa che ca da 60 a 300 euro chiunque butti i mozziconi di sigaretta a terra, in acqua, negli scarichi o «in qualsiasi apertura della pavimentazione», compresi i tombini dove spesso si vedono galleggiare.