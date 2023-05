La Sifa Technology di Sassoferrato dalle Marche al mondo: ottenuta la certificazione Aeof per il mercato internazionale

SASSOFERRATO- Importante riconoscimento per la Sifa Technology di Sassoferrato, operante nel settore della filtrazione e dell'isolamento termico dal 2001, che ha ottenuto l'autorizzazione Aeof (Authorized Economic Operator Full) da parte dell'Agenzia delle Dogane di Ancona. Con il semaforo verde sarà possibile effettuare operazioni doganali per i mercati europei e del nord America, dal proprio interno, in diretta collaborazione con le autorità sempre di natura doganale.

Si esporta il 70% del fatturato

Si tratta di un insieme di attività particolarmente utile, in quanto l’azienda opera in circa 80 paesi esteri, dislocati nei cinque continenti, esportando il 70% del proprio fatturato: «Un ottimo lavoro di squadra, supportato in maniera egregia dal Team AEO della Agenzia delle Dogane di Ancona, che ci ha aiutato e supportato in ogni fase del percorso- dicono Simone Latini e Fabrizio Perini, cofondatori della Sifa - attuando una collaborazione pubblico/privato che dovrebbe essere presa ad esempio.

Per la nostra azienda, si tratta di un importante passo in avanti, che ci consente di essere ancora più presenti nei mercati globali di settori ad elevata tecnologia, e rivolti ad un processo ecosostenibile teso alla salvaguardia e tutela della salute delle persone».