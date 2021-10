Shure ha scelto Algam Eko, i brand sull’onda del suono. Lo storico brand di prodotti audio si affida all’azienda recanatese per la distribuzione

MONTELUPONE - Quando la crisi diventa opportunità e la forza di un marchio sa investire controcorrente. È la storia attuale della Eko, marchio storico (o meglio mitologico come definirebbe qualcuno) che proprio in epoca di Covid mette a segno un paio di colpi di mercato che ne rafforzano ancora di più leadership e rapporto strettissimo con il territorio ed il tessuto imprenditoriale locale. Il primo riguarda l’accordo di Algam Eko con lo storico brand Shure per la distribuzione per i prodotti (microfoni, cuffie, auricolari, etc.) venduti attraverso i rivenditori di strumenti musicali e nella grande distribuzione.

A sottolineare l’importanza strategica dell’operazione è Stelvio Lorenzetti (Ceo di Algam Eko): «Chi si occupa in qualche modo di musica sa cosa rappresenta il marchio Shure nella storia della musica, con quasi 100 anni di storia visto che è stato fondato nel 1925». Shure ha scelto la Algam Eko anche grazie alla unione della Algam Francia con la Eko Italia (il gruppo francese presente in tutta Europa, in Nord Africa e in Cina, è distributore Shure infatti per la Francia da oltre 11 anni).



Il nuovo patto

«Qui è dove entra in gioco la nostra forza – aggiunge Lorenzetti– Siamo strutturati per fornire ai rivenditori tutto ciò che occorre per il marketing e la vendita online. Allo stesso tempo, la nostra rete di collaboratori on-the-road supporta costantemente i rivenditori fisici di strumenti musicali. Con un’esperienza che fonda le sue radici in 62 anni di storia e grazie ad un portfolio di brand importanti, questa nuova ed entusiasmante partnership tra Shure e Algam Eko ci consentirà di cogliere e di perseguire tutte le opportunità future. Il secondo non meno importante investimento,messo a segno in questi giorni, riguarda il fatto che la Algam Eko con quote di maggioranza francese, ha deciso di riacquistare da Pigini Group l’edificio, l’impianto fotovoltaico dove ha la propria sede (fino ad ora era in affitto) e i terreni adiacenti. «Questo è un fatto davvero importante e strategico per noi - spiega Stelvio Lorenzetti - e segna un passo in totale controtendenza del nostro Gruppo, rispetto a tante altre realtà che purtroppo anche nella nostra regione delocalizzano, disinvestono o addirittura chiudono». Un passo talmente in controtendenza che qui un’azienda estera ha deciso di investire in Italia. «Il nostro brand e la nostra impresa evidentemente hanno una storia e un potenziale attrattivo. A testimoniare che non è vero che quando i francesi vengono ad investire in Italia poi delocalizzano e licenziano. La Algam Eko ha rimpinguato l’organico e oggi impiega oltre 55 persone. Un trend decisamente positivo che si è addirittura rafforzato nel recente periodo di Covid e che vuole rinsaldare le nostre origini marchigiane valorizzando quanto più possibile il rapporto con il territorio». Un investimento consistente per l’azienda recanatese fondata nel 1959 da Oliviero Pigini, che dimostra la voglia di crescere di Algam Eko. Passata nel marzo 2020 nelle mani del colosso francese Algam, la newco Algam Eko, guidata dal Ceo Stelvio Lorenzetti è attiva nel settore degli strumenti musicali e pro audio.



Il business

La vendita di chitarre genera la parte più consistente del business. Giuliano Sangiorgi dei Negramaro, Massimo Varini, Biagio Antonacci, Fabrizio Moro, Dodi Battaglia e Jovanotti sono alcuni dei più importanti esponenti del panorama musicale italiano che utilizzano chitarre a marchio Eko.



