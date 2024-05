Sergio Romagnoli, ex senatore pentastellato, oggi candidato alle elezioni europee sotto la bandiera M5S. Le Marche non eleggono un europarlamentare dal 2004: cosa l'ha spinta a candidarsi?

«Da semplice cittadino ho creato il gruppo M5S nella mia città, a Fabriano. Sono stato eletto come consigliere comunale ed alla fine di quel mandato la vita mi ha messo davanti una sfida importante, che ho superato grazie all'equipe medica, agli amici e soprattutto alla famiglia che ho avuto vicino».

La malattia l’aveva quasi messa ko, poi la promozione in Parlamento.

«Eletto al Senato, sono partito con la sedia a rotelle, poi con il bastone mi sono alzato e ho fatto parte della Commissione Sanità, Difesa e Commissione Speciale di inchiesta infortuni sul lavoro. Dopo questo percorso e questa seconda possibilità di vita che mi è stata data, mi sembra d'obbligo restituire qualcosa a qualcuno».

Quali sono i primi tre dossier che dalle Marche porterebbe a Bruxelles se venisse eletto?

«In primis, siamo costruttori di pace, non a caso. Per il territorio, i punti saranno la sanità, che purtroppo è in una situazione drammatica, l'ambiente e la crisi del lavoro e delle nuove povertà con il salario minimo come punto principale di dignità per tutti».

Alle Europee del 2019, il M5S imboccò una parabola discendente nel consenso: contate nel riscatto stavolta?

«Abbiamo avuto dei momenti difficili perché delle persone al nostro interno non hanno rispettato il ruolo ed il mandato assegnato dai cittadini. Ma oggi siamo in una fase riorganizzativa con tante energie e in modo coordinato e organizzato. Quindi sì, ci aspettiamo una risposta positiva. In Italia oggi si rendono conto di quanto siano reali le situazioni che sottolineiamo da anni. A partire dal Reddito di cittadinanza, strumento pensato contro la povertà assoluta. Ora che lo hanno tolto, siamo tornati a 5,7 milioni di persone in estrema difficoltà economica».

Dalla corsa all'Europarlamento dipenderanno anche i rapporti di forza con il Pd: pensa che riuscirete ad ottenere più voti? Teme il confronto con i nemici-amici dem?

«Non stiamo pesando le varie forze politiche. Prendiamo seriamente le Europee: per questo non abbiamo candidato il nostro presidente Conte per prendere voti e truffare gli italiani come hanno fatto gli altri leader. Candidarsi per pesare il proprio partito, e poi non rispettare il mandato, è vergognoso. Crediamo in un progetto progressista che ascolti tutti, anche le minoranze ed i piccoli partiti, quindi non in base al peso dei voti».

Giuseppe Conte ha detto che il “modello Marche”, portato dalla premier Meloni come esempio di buon governo del centrodestra, è stato un fallimento: cosa salva e cosa critica della giunta Acquaroli?

«Condivido pienamente quanto detto dal presidente Conte. Mi aspettavo che la giunta Acquaroli fosse più concreta e pragmatica nell'invertire la situazione della nostra regione».

Invece?

«Invece nella sanità, per fare un esempio, che ad oggi è peggiorata ulteriormente. Dell’operato della giunta regionale non salverei nulla. Peraltro, gli ultimi interventi che ho sentito dai vari esponenti di destra mi sono sembrati molto discordanti, per esempio sul molo Clementino di Ancona. Il M5S continua a controllare il loro operato per la dignità di tutti».