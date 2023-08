SENIGALLIA - Pantaloncini rossi, occhiali e un'abbronzatura invidiabile. Oggi l'ex ct della nazionale Roberto Mancini, si è rilassato a Senigallia, sulla spiaggia di velluto.

In compagnia di amici ha trascorso un pomeriggio nello stabilimento balneare davanti all'Hotel Regina e si è intrattenuto con i presenti: per lui sono ore determinanti per il suo destino. Pare sia imminente la firma come ct dell'Arabia Saudita.