«Sbloccate subito i risarcimenti. Niente alibi per Banca Marche»

JESI - «Subito la firma dei decreti attuativi per i risarcimenti, ora bloccati. E la sentenza della Corte europea sui salvataggi bancari non sia un alibi: Banca Marche è stata un problema solo italiano, se è arrivata al punto di dover essere salvata la responsabilità è di chi l’ha amministrata e di chi doveva controllare». A dirlo sono le associazioni Azionisti Privati Banca Marche, Dipendiamo Banca Marche e l’Unione Nazionale Consumatori Marche, facendo il punto sul percorso per il ristoro dei risparmiatori azzerati dai crac bancari fra i quali quello dell’ex istituto di credito di Fontedam.