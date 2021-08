Da Ancona ad Ascoli, tutti i mister X dietro l’affare Santa Cristiana. Ecco chi ha acquistato l'immobile a Numana

NUMANA - Una società di costruzioni ben referenziata, la Tcs di Fermo (dove spunta Emiliano Pierantoni, marito dell’ex miss Italia Carlotta Maggiorana); l’imprenditore ascolano dell’abbigliamento e delle lavanderie industriali Stefano Pizzingrilli che sta diversificando nel mattone; un consulente aziendale vecchia conoscenza del volley marchigiano Diego Locanto e Mariano Morosini, imprenditore nel business delle pulizie industriali e marito di Roberta Gabrielli.

È sulla direttrice Ancona-Fermo-Ascoli che nasce la 24 Immobiliare, la Srl che ha sbloccato una delle incompiute private più ingombranti della costa marchigiana, l’ex Santa Cristiana a Numana.

All’inizio di questa settimana la 24 Immobiliare si è aggiudicata all’asta il complesso intitolato “La città ideale” per 8,7 milioni di euro più iva, oltre 10 complessivamente da liquidare entro un mese.



Giù la maschera

Il Corriere Adriatico è in grado di svelare i nomi degli imprenditori. La 24 immobiliare Srl è nata il 28 giugno scorso e vede come socio di maggioranza con il 45% la Tcs Group Srl, impresa fermano-vibratiana che opera nell’edilizia prefabbricata nel comparto infrastrutturale sia pubblico che privato. Tra i suoi committenti nomi di orizzonte nazionale come Kos, Donati, Ircos. La proprietà di Tcs è in mano, con il 100%, a una società che si chiama Soluzione Srl. Nell’organigramma di Tcs figura un amministratore, il geometra Alessandro Carosi, 33enne sambenedettese che poi ritroviamo come consigliere di 24 Immobiliare. La figura più nota alle cronache è certamente Emiliano Pierantoni, il pescarese direttore generale di Tcs nonché consorte abruzzese della bellissima miss Italia 2018, la montegiorgese Carlotta Maggioranza che di recente ha annunciato di essere in dolce attesa. È in una delle sedi secondarie della Tcs, via Pontani 47 a Perugia, che la 24 Immobiliare ha fissato la sua sede legale.



Pizzingrilli per due

Un altro nome molto solido di 24 Immobiliare è quello di Stefano Pizzingrilli presente con due società: la Ares, società in accomandita semplice e la One Nine, Srl, entrambe socie al 13%. Pizzingrilli è nome conosciuto nell’Ascolano, molto solido, anche se non ha mai avuto grande visibilità o incarichi di rappresentanza. One Nine, sede a Spinetoli, si occupa di abbigliamento con business che arriva alle lavanderie industrali fino all’Albania, mentre Ares, sede a Maltignano, è l’azienda con cui Pizzingrilli ha iniziato a muoversi nel mattone. Nell’organigramma di 24 Immobiliare è il presidente del CdA e, secondo alcune voci, potrebbe entrare in società con Massimo Ubaldi per l’operazione sull’hotel Calabresi a San Benedetto: ristrutturazione della struttura con creazione di alcuni appartamenti.



L’ascolano Morosini

Ascolanissimo è anche Mariano Morosini, consorte di Roberta Gabrielli, una delle sorelle della dinasty del Gruppo (non coinvolto nell’operazione) della grande distribuzione alimentare. Morosini, socio al 13% di 24 Immobiliare, è nel business delle pulizie industriali (Gestione Servizi Srl e Pulitissima), da poco ha avviato Therma (materiali edili e impermeabilizzazioni) ed è diventato socio insieme al fanese Gabellini (ex titolare Namirial) in Tvrs. Infine l’ultimo spicchio, il 15%, di 24 Immobiliare è in mano alla Em Distribution, altra Srl con base a Milano ma di derivazione marchigiana. Metà della Em è della cameranese Emanuela Bontempi, l’altra appartiene alla Dl Consulting, società di consulenza con base a Milano per la quale nei registri delle imprese la figura chiave è Diego Locanto. Locanto, che di 24 Immobiliare è amministratore delegato, è una vecchia conoscenza del volley di buon livello. Siciliano di origine, laziale di nascita e marchigiano di adozione Locanto ha fatto molta serie A2 tra cui un anno con la Videx Grottazzolina (metà anni Novanta) e poi a ruota nella Carilo. Oggi il suo amore sono le Porsche: oltre alla sua attività di consulente, Locanto gareggia nella Carrera Cup per la scuderia Ab Racing. Verosimile che il trait d’union con Pierantoni e Pizzingrilli sia avvenuto proprio nell’ambito del motorsport, passione che condivide con entrambi.

