Sanità marchigiana in lutto per la scomparsa di Anna Ficcadenti

ANCONA - Sanità di Ancona e delle Marche in lutto per la prematura scomparsa di Anna Ficcadenti, responsabile del centro regionale di malattie rare. A settembre avrebbe compiuto 54 anni; lascia il marito anche lui medico a Torrette. Anna Ficcadenti, specializzata in pediatria, dopo l’esperienza al Salesi, aveva assunto nel 2010 la direzione del centro regionale malattie rare dell’Azienda Ospedali Riuniti. «Una professionista - la piange il consigliere regionale Fabrizio Volpini - che si è dedicata alla problematica delle malattie complesse con grande umanità e dedizione svolgendo il ruolo di medico con umiltà e spirito di servizio. Una grave perdita - conclude Volpini - per la sanità marchigiana»